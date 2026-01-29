Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 20’nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Kayserispor’un pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçı Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Ayberk Demirbaş görevlendirildi. Adnan Deniz Kayatepe, Kayserispor’un son olarak Beşiktaş ile oynadığı erteleme maçını yönetti.

Süper Ligin 20’nci haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Antalyaspor- Trabzonspor: Oğuzhan Çakır,

Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay,

Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu,

Başakşehir- Rizespor: Yiğit Arslan,

Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak,

Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi,

Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu,

Galatasaray- Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe,

Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu.