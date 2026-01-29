  • Haberler
  • Spor
  • Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Kayserispor'un deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 20’nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Kayserispor’un pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçı Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Ayberk Demirbaş görevlendirildi. Adnan Deniz Kayatepe, Kayserispor’un son olarak Beşiktaş ile oynadığı erteleme maçını yönetti.
Süper Ligin 20’nci haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Antalyaspor- Trabzonspor: Oğuzhan Çakır,
Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay,
Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu,
Başakşehir- Rizespor: Yiğit Arslan,
Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak,
Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi, 
Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu, 
Galatasaray- Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe, 
Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: 'Kayseri Aklı Türkiye'ye Örnek'
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: 'Kayseri Aklı Türkiye'ye Örnek'
Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı
Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı
Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Kayseri'de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri’de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı
Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım
Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım
Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!