  • Haberler
  • Spor
  • Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek

Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek

Kayserispor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 36’ncı haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Galatasaray’a konuk olacağı maçı Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Fatih Tokail görevlendirildi. Ali Şansalan, Kayserispor’un son olarak Başakşehir’i 3-1’lij skorla yendiği maçı yönetmişti.
Süper Ligin 36’ıncı haftasında oynanacak olan diğer müsabakalar şu şekilde açıklandı;
17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor : Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor - Sivasspor : Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor : Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK : Alper Akarsu
19.00 Rizespor - Göztepe : Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir : Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray- Kayserispor : Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe- Eyüpspor : Ozan Ergün
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş : Mehmet Türkmen

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş
Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş
Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası
Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası
Başkan Büyükkılıç: 'Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok'
Başkan Büyükkılıç: “Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok”
Büyükkılıç: '1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak'
Büyükkılıç: “1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak”
Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı
Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!