Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Kayserispor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 36’ncı haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Galatasaray’a konuk olacağı maçı Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Fatih Tokail görevlendirildi. Ali Şansalan, Kayserispor’un son olarak Başakşehir’i 3-1’lij skorla yendiği maçı yönetmişti.
Süper Ligin 36’ıncı haftasında oynanacak olan diğer müsabakalar şu şekilde açıklandı;
17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor : Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor - Sivasspor : Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor : Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK : Alper Akarsu
19.00 Rizespor - Göztepe : Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir : Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray- Kayserispor : Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe- Eyüpspor : Ozan Ergün
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş : Mehmet Türkmen