Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 36’ncı haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Galatasaray’a konuk olacağı maçı Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Fatih Tokail görevlendirildi. Ali Şansalan, Kayserispor’un son olarak Başakşehir’i 3-1’lij skorla yendiği maçı yönetmişti.

Süper Ligin 36’ıncı haftasında oynanacak olan diğer müsabakalar şu şekilde açıklandı;

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor : Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor - Sivasspor : Halil Umut Meler

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor : Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK : Alper Akarsu

19.00 Rizespor - Göztepe : Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir : Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray- Kayserispor : Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe- Eyüpspor : Ozan Ergün

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş : Mehmet Türkmen