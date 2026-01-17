Galericiler Sitesi esnafına teşekkür yemeği düzenlendi

Kayseri’de bulunan Anadolu Oto Galericiler Sitesi esnafına yönelik teşekkür yemeği düzenlendi. Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, esnafa şehre ve sektöre sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Oto Galericiler Sitesi’nin tüm Türkiye’ye örnek olmasını dilediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Herhangi bir meslek grubunun bir araya gelerek şehre hizmet verecek bir site kurması gerekiyorsa, bu en iyi Kocasinan’da yapılır. Bu süreçte Bekir Bey’in büyük emekleri ve katkıları olmuştur. Burası muhtemelen 90’lı yılların ortalarında; mülkiyet, planlama ve yapım aşamalarındaki yoğun bir mücadele ve gayretle kuruldu. Bu başarıda hem sizlerin hem de Belediye Başkanı olarak Bekir Bey’in payı büyüktür. Şunu bilmeliyiz ki; emek ve gayret olmadan ürün ortaya çıkmaz. Belediye ile meslek odaları uyum içinde çalışıp fikir birliği yaparsa, Galericiler Sitesi gibi onlarca yıl değerini koruyan eserler ortaya çıkar. Bu modelin tüm Türkiye’ye örnek olması, birlikteliğin hem maddi hem de niteliksel gücünü göstermektedir” diye konuştu.

Oto Galericiler Sitesi’nin öneminden söz eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Sizlerin sayenizde galericilik sektörü olağanüstü bir noktaya geldi. Burası inşa edilirken KASKİ Genel Müdürü'ydüm; su ve kanalizasyon sorunlarının çözülmesindeki en büyük motivasyon Bekir Bey'in gayretidir. Şükrü ve Haseki Başkanlarımızın döneminde, tüm engellemelere rağmen bu site hızla tamamlandı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğumda, İçişleri Bakanlığı'ndan tüm şehirlerde 'Oto Galericiler Sitesi' kurulmasına dair bir genelge geldi. O an şehir olarak bu işi on yıl önce başarmış olmanın gururuyla gülümsedik; çünkü kurumsallaşma hakikaten Kayseri'de sizinle başladı. Bugün matbaacılardan katı yakıtçılara, inşaat malzemecilerinden oto sanatkarlarına kadar ondan fazla esnaf sitesi yapıldıysa, hepsinin temelinde sizin bu başarılı örneğiniz vardır. Bol kazançlar ve hayırlı işler dilerim" dedi.