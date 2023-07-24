Galericilerden 'yetki yeterlilik belgesi' talebi

Galerici Ahmet Yurtlu, 5 yıl önce hayata geçirilen 'yetki yeterlilik belgelerinin' yürürlüğe girmesini istediklerini kaydederek, Piyasada bu işi resmi yapan sayısının en az 20 katı bu işin ticaretini yapan ve vergi ödemeyen bir kitle var. 5 araç satıp 250 bin TL kazandık ama bu işle hiç ilgisi olmayan vatandaş arabayı 750 bin TL'ye aldı, şuanda 1 milyon 250 bin TL dedi.

PAYLAŞ
  • 24.07.2023 09:39
  • Güncelleme: 24.07.2023 11:29
  • 56
Galericilerden 'yetki yeterlilik belgesi' talebi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galerici Ahmet Yurtlu, 5 yıl önce hayata geçirilen ’yetki yeterlilik belgelerinin’ yürürlüğe girmesini istediklerini kaydederek, "Piyasada bu işi resmi yapan sayısının en az 20 katı bu işin ticaretini yapan ve vergi ödemeyen bir kitle var. 5 araç satıp 250 bin TL kazandık ama bu işle hiç ilgisi olmayan vatandaş arabayı 750 bin TL’ye aldı, şuanda 1 milyon 250 bin TL" dedi.

İkinci el oto alım satımı için 5 yıl önce çıkarılan yetki yeterlilik belgelerinin yürürlüğe girmemesi, galericin işini zorlaştırdı. Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araçlardaki fiyat artışlarından sonra insanların araç alarak yatırım yaptığını ve kendilerinden fazla para kazandıklarını söyledi. Yurtlu, "İnsanlar eskiden döviz bürosuna gidip döviz alırlardı artık yatırım amaçlı 3-4 tane sıfır ve ikinci el araç alıyorlar. Kullanmadıkları arabayı bloke edip yatırım yapıyorlar. Buradaki kazançlarda çok ciddi yerlere ulaştı. Biz alıp satarak elde edemediğimiz kârı vatandaş alıp bekleterek çok daha büyük marj oluşturmaya başladı. Ben 750 bin TL’ye sattığım aracı şuanda 1 milyon 250 bin TL olduğunu görüyorum. Bu 750 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye gelen süreçte biz 750 bin TL’ye sattık 800 bin TL’ye aldık, 850’ye sattık, 900 bin TL’ye aldık derken toplamda 5 araç satıp 250 bin TL kazandık ama bu işle hiç ilgisi olmayan vatandaş arabayı 750 bin TL’ye aldı, şuanda 1 milyon 250 bin TL. Biz bu işin ticaretini yapıp vergini ödediğimiz halde 250 bin TL kazandık, vatandaş hiçbir şey yapmadan, vergisini de ödemeden parasını 1 milyon 250 TL yaptı. Bu ciddi şekilde haksız kazanç doğurdu" ifadelerini kullandı.

Bu konuda köklü çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Ahmet Yurtlu, "Bu konuda bizim kökü çözümler üretmemiz gerekiyor. Pansuman tedavilerden ziyade bu konuya çok eğilmemiz gerekiyor. Piyasada bu işi resmi yapan sayısının en az 20 katı bu işin ticaretini yapan ve vergi ödemeyen bir kitle var. Bu konuda çok ciddi düzenleme yapılması lazım. Yetki yeterlilik belgeleri oluşturuldu, onları aldık ama yürürlüğe girmedi. 5 yıla yakındır çıkan bir belge verildi ama uygulanmadığı için ciddi bir rant oluştu. Bunları kat’i olarak gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yapacağımız bütün çözümler pansuman olarak kalacaktır" dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'nin yardım eli depremzedelerin gönüllerine uzanmaya devam ediyor

Melikgazi'nin yardım eli depremzedelerin gönüllerine uzanmaya devam ediyor

Başkan Büyükkılıç'ın 'yenilenebilir enerji' hamleleri meyvelerini veriyor

Başkan Büyükkılıç'ın 'yenilenebilir enerji' hamleleri meyvelerini veriyor

Uzmanından 'yaz ishali' uyarısı: 'İshal olan çocuklarda yağlı ve şekerli gıdalar, ishalin artmasına neden olabiliyor'

Uzmanından 'yaz ishali' uyarısı: 'İshal olan çocuklarda yağlı ve şekerli gıdalar, ishalin artmasına neden olabiliyor'

Başkan Gülsoy: 'Mera alanından çıkartılan arsanın tapusunu alacağız'

Başkan Gülsoy: 'Mera alanından çıkartılan arsanın tapusunu alacağız'

Üzüm: '24 Temmuz, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır'

Üzüm: '24 Temmuz, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır'

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Çok Okunanlar
1
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

2
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 5 milyon 100 bin Kilowatt Saat elektrik üretildi

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 5 milyon 100 bin Kilowatt Saat elektrik üretildi

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer Universiade için Çin'e gidecek

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer Universiade için Çin’e gidecek

DAHA FAZLA
Fiyatlar neden ÇOK yükseliyor?

Fiyatlar neden ÇOK yükseliyor?

Sıcaktan bunalan dağa kaçtı

Sıcaktan bunalan dağa kaçtı

Kocasinan'da 26 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kocasinan'da 26 faili meçhul olay aydınlatıldı

Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler'in imar sorununa neşter vurdu

Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler'in imar sorununa neşter vurdu

Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu