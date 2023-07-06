Gardiyandan hikayeler

Kayseri’nin Develi ilçesinde gardiyan olarak görev yapan Yaşar Adanur, işinden arta kalan zamanlarda ilçedeki efsaneleri anlattığı kitaplar kaleme alıyor. Adanur, tek isteğinin kitabındaki hikayenin filminin çekilmesi olduğunu söyledi.

Develi B Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki Yaşar Adanur, boş zamanlarında kalemini konuşturuyor. Şiirlerin ardından kitap yazmaya başlayan Adanur, kadınların eski zamanlarda çektiği acıları görünce onlar hakkında kitap yazmaya karar verdiğini söyledi. ’Yüreği Kurumuş Kadınlar’ ve ’Ağ Gelin’ kitaplarının ardından ’Kefen Gelini’ kitabını da yazmaya başlayan Adanur, "Develi B Tipi Cezaevi’nde gardiyanım. Boş vakitlerimde kitap yazıyorum. Önceden şiirler falan yazıyordum, sosyal medyadan paylaşımlar yapıyordum. Kadınların çektiği acıları görünce böyle bir kitap yazmak aklıma geldi. Yüreği Kurumuş Kadınlar’dan sonra Ağ Gelin’i çıkardım. Şimdi de Kefen Gelini kitabımızı yakın zamanda okuyucularımızla buluşturacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Ağ Gelin kitabı hakkında bilgiler veren Adanur, “Kitap 234 sayfadan oluşuyor. Konusundan kısaca bahsedecek olursak Develi’de 1800’lü yıllarda yaşanmış bir efsane. Güzelliği ile dillere destan olmuş Develi yöresinde çok sevilen, nam salmış bir kişilikmiş. 1800’lü yıllar eşkıyaların yoğun olduğu bir zaman olduğu için eşkıyanın biri Ağ Gelin’e göz koymuş. Yokluk zamanı olduğu için Ağ Gelin’in eşi gurbete çalışmaya gitmiş. Bunu fırsat bilen eşkıya Ağ Gelin’i Erciyes Dağı’na kaldırmayı düşünmüş. Bunu sezen Ağ Gelin akşamın karanlığında çocukları ile birlikte kendini Erciyes Dağı’na vurmuş. Erciyes Dağı’na gittikten sonra Şeytan Deresi denilen uçuruma gelmişler. Ağ Gelin aşağı bakmış, eşkıya kendisine yaklaşıyor. ‘Ne yapayım? Ne edeyim?’ derken, dua etmiş ’Allah’ım ya beni burada çocuklarımla beraber taş et ya da kuş et. Namusumu kirletme, çocuklarımın alnına leke sürdürme’ demiş. Orada ilk duası ‘taş et’ olduğu için orada çocukları ile birlikte taş olmuş" ifadelerini kullandı.

Maddi bir beklentisinin olmadığını dile getiren Yaşar Adanur, "Ben kitabımı yayınlamış bulunmaktayım. Yeni yazdıklarımı da yayınlamaya devam edeceğim. Benim maddi bir beklentim yok. Tek isteğim bu kitabın film olması ve Kayserimizin, ilçemizin güzelliklerinin tanıtılması" dedi.