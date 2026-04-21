Gastro Kayseri Derneği, Türkiye Gastronomi Federasyonu’na (TUGAFED) resmen üye oldu. Gastro Kayseri Dernek Başkanı Osman Taştan, üyelik ile ilgili yaptığı açıklamada, bu adımın Kayseri’nin gastronomi alanındaki gücünü daha da artıracağını vurgulayarak yapılan iş birlikleriyle ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaştıklarını ifade etti.

Başkan Taştan açıklamasında, Cezayir’de gerçekleştirilen uluslararası gastronomi yarışmasında da Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerini belirterek, önemli dereceler ve madalyalarla ülkeye döndüklerini kaydetti. Elde edilen başarıların hem Kayseri hem de Türkiye adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye Gastronomi Federasyonu’na katılımın kendileri için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Taştan, “Federasyon çatısı altında daha güçlü bir yapıya kavuştuk. Bu birliktelik sayesinde hem şehrimizi hem de ülkemizi gastronomi alanında daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Taştan, yeni projeler ve organizasyonlarla adlarından daha sık söz ettireceklerinin altını çizdi.

Başkan Taştan ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı,

Türkiye Gastronomi Federasyonu Genel Başkanı Doç.Dr.Yılmaz Seçim'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.