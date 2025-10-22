Gastronomi Kentinde Vicdan Alarmı: Alkollü Mekanların Artışı Kayseri'de Tepkiyle Karşılanıyor

Özellikle Millet Bahçesi Esenyurt giriş kapısının karşısında, Özhaseki Bulvarı üzerinde açılan yeni bir alkollü işletme, vatandaşların tepkisini çekiyor. Aynı bulvar üzerinde, Ali Dağ yamacında faaliyet gösteren ikinci bir alkollü restoranın varlığı da kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor.

“Gastronomi Belgesi Alıp Alkol Ruhsatı Çıkarmak Normalleşmemeli”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Gastronomi Tesisi Turizm Belgesi alan işletmelerin, belediyelerden ruhsat ve Tarım İl Müdürlüklerinden alkol satış izni alarak faaliyet göstermesi, alkollü mekanların sayısında ciddi bir artışa neden oldu. Bu durum, özellikle gençlik ve aile yapısının korunması gerektiğini savunan kesimler tarafından endişeyle izleniyor.

“Alkolün Yaygınlaşması Toplumsal Tedirginlik Doğuruyor”

Toplumun bazı kesimleri, alkolün kolay ulaşılabilir hale gelmesini ve kamu eliyle özendirilmesini “vicdani bir kırılma” olarak değerlendiriyor. Kayseri gibi muhafazakâr yapısıyla bilinen bir şehirde, bu tür işletmelerin en işlek cadde ve güzergâhlarda konumlanması, şehir kimliğiyle çeliştiği yönünde eleştiriler alıyor.

Vatandaşlar, gastronomi kenti olmanın alkolle değil, kültürel mirasla, yerel lezzetlerle ve aile dostu mekanlarla anılması gerektiğini savunuyor. Bu tartışma, Kayseri’de şehir planlaması ve toplumsal hassasiyetler açısından yeni bir değerlendirme sürecini gündeme taşıyor.