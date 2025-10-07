Gastronomi Turizmi Kongresi 9 Ekim'de Kayseri'de başlıyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. 9-11 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede, ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından toplam 165 bildiri sunulacak. Kongre kapsamında, uluslararası düzeyde davetli konuşmacıların katılımıyla iki ayrı panel düzenlenecek. Ayrıca gastronomi turizmi özelinde sektör paydaşlarının yer alacağı bir sektör paneli de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’nin, hem Kayseri Üniversitesine hem de Kayseri’ye önemli katkılar sağlayacağını belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “İlk olarak Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan kongre, yıllar içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart, Kocaeli, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Sakarya ve Afyon Kocatepe Üniversiteleri Turizm Fakülteleri tarafından düzenlenerek geniş bir akademik etkileşim ağı oluşturmuştur. Küresel pandemi nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilemeyen kongre, 2023 yılında Kastamonu Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle Kastamonu’da düzenlenmiş; 2024 yılında ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakülteleri ev sahipliğinde Kuşadası’nda gerçekleştirilerek bilim dünyasındaki sürekliliğini sürdürmüştür. Her yıl farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen bu kongre, disiplinler arası iş birliğini teşvik etmekte; alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek gastronomi turizmi alanındaki güncel çalışmaları paylaşma ve iş birliği olanaklarını değerlendirme imkânı sunacaktır Gastronomi turizminin yükselen değeri Kayseri’nin gastronomi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla birleştiğinde, bu kongrenin şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrenin 9 Ekim’de başlayacağını duyuran Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi olarak, bilimsel bilgi üretimini destekleyen, turizm ve gastronomi alanlarında ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen bu önemli kongrenin, hem akademik dünyaya hem de sektöre değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 09.30’da 15 Temmuz Merkez Yerleşkemizde gerçekleştirilecek Kongrenin Açılış Programı’na davet ediyoruz. Gastronomiye ilgi duyan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve basınımızın değerli mensuplarını, Kayseri Üniversitemizin ev sahipliğinde 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 09.30’da 15 Temmuz Merkez Yerleşkemizde gerçekleştirilecek Kongrenin Açılış Programı’na davet ediyoruz” şeklinde konuştu.