'Gastronomi, turizmin en önemli destekleyici motivasyonlarındandır'

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker KayseRadar ve RadroRadar ortak canlı yayınındaki ‘Gündem Turizm’ programında moderatör Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri’nin gastronomi turizmiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ülker, Kayseri’nin yakın zamanda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer almasını beklediklerini belirterek, “Aslında bizim Kayseri olarak kanayan bir yaramız var. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na bir adaylık süreci vardı. Kayseri umarım yakın zamanda gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alır. Çünkü Gaziantep, Afyonkarahisar, Hatay gibi şehirler bunun önemli katkısı gören yerlerin başında geliyor. Gaziantep’e ana seyahat motivasyonu gastronomi olan çok sayıda insan var. Yine araştırmalar üzerinden gideceğim, araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aslında turistlerin çok önemli bir kısmı temel seyahat motivasyonu yemek olarak o destinasyona gitmiyor, destekleyici bir deneyim olarak bunu görüyor. Ne demek istiyorum? Mesela Kayseri’ye de gelen turist Erciyes Dağ’ını görmeye gelmek istiyor. Erciyes Dağ’ında kayak deneyimi yaşamak istiyor. Ama gelmişken de en önemli destekleyici motivasyonlarından biri de gastronomi. Yani Erciyes Dağı’na gelen turist aynı zamanda yöresel yemekleri deneyimlemek içinde restoranları tercih ediyor diyebiliriz. Biz aslında bu noktadan tutarsak turist davranışlarını bu açıdan daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Biz farklı seyahat motivasyonları için gelse bile mesela spor turizmi de buna dahil, biz destekleyici bir deneyim olarak yöresel yemeklerimizi yerel yiyeceklerimizi muhakkak turistlerin tüketimine sunmak zorundayız” şeklinde konuştu.