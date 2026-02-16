  • Haberler
Gayrımenkul Danışmanı İsmet Yılmaz: Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Dönem

Gayrımenkul Danışmanı İsmet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile emlak sektöründe önemli bir değişim yaşanacağını belirtti. Yılmaz, bu sistemin, kiralık konutların ardından 15 Şubat 2026'dan itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlayacağını ifade etti.

E-Devlet Üzerinden Yetkilendirme Süreci

Remax Forum Gayrımenkul Danışmanı Yılmaz, taşınmaz sahiplerinin e-Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden emlak işletmelerine verdikleri yetkileri kolayca iptal edebileceklerini vurguladı. Taşınmaz sahibi tarafından yapılan yetkilendirmenin süresinin asgari 3 ay olacağını ve bu sürenin uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

Pilot Uygulama ve Genişletme Planları

Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, sistemin teknik entegrasyonu ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi için 1 Şubat 2026'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot uygulamanın başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, bu sistemin 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde devreye alınacağını duyurdu.

Güvenli Ticaret Ortamı

İsmet Yılmaz, bu düzenlemenin ilan platformlarında yer alan satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesini sağlayarak güvenli bir ticaret ortamı oluşturma hedefinde olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu sistem, emlak sektöründe şeffaflığı artıracak ve spekülatif fiyat artışlarını önleyecek önemli bir adım." dedi.

Yılmaz, yeni sistemin sektöre getireceği yeniliklerin, hem alıcılar hem de satıcılar için büyük avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Haber Merkezi
Yorumlar 4
İLKNUR BİRCE BAYRAM 16 Şubat 2026 14:15

Çok ilgili ve donanımlı, her konuda yardımcı olan bir danışman, kendisine teşekkür ederiz.

Gizem karslıoğlu 16 Şubat 2026 14:12

Çok başarılı ve dürüst bir emlakçıdır ismet abi

Meryem 16 Şubat 2026 13:25

Mülk sahiplerini de Bilinçlendirme adına harika bir paylaşım her emlakçının böyle şeffaf olması dileğimle

Musa yılmaz 16 Şubat 2026 13:23

Emlak sektöründe ileriye doğru adım atan ismet Yılmaz sektörde büyük bir başarı elde etti başarılarının devamını diliyorum yolun açık olsun

Gayrımenkul Danışmanı İsmet Yılmaz: Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Dönem
