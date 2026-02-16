Gayrımenkul Danışmanı İsmet Yılmaz: Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Dönem

E-Devlet Üzerinden Yetkilendirme Süreci

Remax Forum Gayrımenkul Danışmanı Yılmaz, taşınmaz sahiplerinin e-Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden emlak işletmelerine verdikleri yetkileri kolayca iptal edebileceklerini vurguladı. Taşınmaz sahibi tarafından yapılan yetkilendirmenin süresinin asgari 3 ay olacağını ve bu sürenin uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

Pilot Uygulama ve Genişletme Planları

Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, sistemin teknik entegrasyonu ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi için 1 Şubat 2026'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot uygulamanın başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, bu sistemin 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde devreye alınacağını duyurdu.

Güvenli Ticaret Ortamı

İsmet Yılmaz, bu düzenlemenin ilan platformlarında yer alan satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesini sağlayarak güvenli bir ticaret ortamı oluşturma hedefinde olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu sistem, emlak sektöründe şeffaflığı artıracak ve spekülatif fiyat artışlarını önleyecek önemli bir adım." dedi.

Yılmaz, yeni sistemin sektöre getireceği yeniliklerin, hem alıcılar hem de satıcılar için büyük avantajlar sağlayacağını vurguladı.