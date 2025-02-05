Gayrimenkul danışmanlarından sosyal medya kısıtlamasına düzenleme talebi: 'Mağdur ediliyoruz'

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul firmalarının sosyal medya üzerinden ilan paylaşmasının engellenmesi üzerine mağduriyet yaşadıklarını belirten Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Silahtarlıoğlu, “Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bu kararı genişleterek bizlerin mağduriyetini gidermesini istiyoruz. Bu kapsamda yetkisini aldığımız portföylerimizi sadece belirli siteler üzerinden değil kendi sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlamak istiyoruz. Gayrimenkulünü ilan için gayrimenkul firması veya danışmana veren mülk sahipleri zaten daha önceden ortaya çıkan, oluşturulan Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EIDS) ile E-Devlet üzerinden yetki verecekleri gayrimenkul firmalarını görebiliyorlar. Burada piyasadaki bahsedilen, bu kararda gerekçi olan ilan kirliliği, fahiş fiyat durumlarını ortadan kaldırmak için yapılan bu EIDS sisteminde, zaten mülk sahipleri girip E-Devlet'ten danışman firmayı görüp buna göre emin olur, ilan yetkisini, yayınlama yetkisini veriyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan gayrimenkul ilanlarına kısıtlama getirdi ve ilan paylaşanların yetki belgelerinin iptal edileceğini duyurmuştu. Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Silahtarlıoğlu ise bu durumun mağduriyet oluşturduğunu belirterek, “Mağduriyetimiz; Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu karar ile gayrimenkul firmalarının veya danışmanların gayrimenkullerini sosyal medya üzerinden yayınlaması yasağıyla alakalı. Bu yasak kapsamında biz gayrimenkul danışmanları olarak yetkisini aldığımız portföyleri şu anda sosyal medya platformlarında paylaşamıyoruz. Bundan dolayı da reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütemediğimizden gerek müşteri memnuniyetsizlikleri gerekse piyasada daralmalar yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bu kararı genişleterek bizlerin mağduriyetini gidermesini istiyoruz. Bu kapsamda yetkisini aldığımız portföylerimizi sadece belirli siteler üzerinden değil kendi sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlamak istiyoruz. Bu kapsamda biz de bu sitelere biraz da mahkum olmuş durumda kalıyoruz. Bakanlığın kendi belirtmiş olduğu açıklamada bin 500'e yakın gayrimenkul firması veya danışmanın hesabının haber verilmeden kapatıldığını biliyoruz. Bu da hem gayrimenkul firmalarının hem de gayrimenkul danışmalarının hem müşterilerine karşı hem de piyasadaki güvenilirliğine karşı bir yara veriyor, bir zarar veriyor” diye konuştu.

‘TÜM DÜNYA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAZARLAMA-REKLAM FAALİYETİ YÜRÜTÜRKEN KISITLANIYORUZ’

Gayrimenkul danışmanı Silahtarlıoğlu, “Gerek meslek odalarından, gerek sivil toplum kuruluşlarından yapılan başvuruları, bakanlığa yapılan başvuruları biliyoruz. Bu konuda bakanlığın şu ana kadar bir tek açıklamasını biliyoruz; Gayrimenkul firmaları ve danışmanlarının sözleşme ile, yetki ile aldığı portföyleri tanıtabileceği konusunda bir sadece duyumumuz var. Burada şunu belirtmek istiyorum; Gayrimenkulünü ilan için gayrimenkul firması veya danışmana veren mülk sahipleri zaten daha önceden ortaya çıkan, oluşturulan Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EIDS) ile E-Devlet üzerinden yetki verecekleri gayrimenkul firmalarını görebiliyorlar. Burada piyasadaki bahsedilen, bu kararda gerekçi olan ilan kirliliği, fahiş fiyat durumlarını ortadan kaldırmak için yapılan bu EIDS sisteminde, zaten mülk sahipleri girip E-Devlet'ten danışman firmayı görüp buna göre emin olur, ilan yetkisini, yayınlama yetkisini veriyor. Bizim buradaki mağduriyetimizin esas noktası; aldığımız bu yetkileri işleme çevirebilmek için tüm dünya sosyal medya üzerinden bir pazarlama-reklam faaliyeti yürütmeye çalışırken, bizim bu konuda engellenmemiz, hem piyasada bizlerin işlerine hem de gayrimenkul sahiplerine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemizde bize engel oluyor” şeklinde konuştu.