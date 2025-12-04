Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışlarına dair veri yayınladı.

TKGM’ye göre; Ocak ayında 238 bin 938, Şubatta 232 bin 756, Martta 222 bin 934, Nisanda 237 bin 829, Mayısta 263 bin 643, Haziranda 218 bin 282, Temmuzda 284 bin 852, Ağustosta 290 bin 564, Eylülde 300 bin 687, Ekimde 310 bin 457 ve Kasımda 273 bin 295 gayrimenkul satışı oldu. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı ve son 5 yılın en yüksek rakamı olarak kayda geçti. Bu dönemden önce en yüksek satış 2022 yılında olmuştu ve toplamda 2 milyon 825 bin 188 gayrimenkul satışı gerçekleşmişti.