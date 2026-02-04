Gayrimenkul Satışlarındaki Belediyelerin Rayiç Bedel Çelişkisi

Gayrimenkul satış işlemlerinde, tapu işlemleri öncesinde ilgili belediyeden rayiç bedel yazısı almanın zorunlu olduğunu belirten Dicle, vatandaşların satış bedelini en az belediye tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden beyan etmek zorunda kaldığını vurguladı. Ancak, satış işlemi sonrasında vergi daireleri tarafından piyasa değeri gerekçe gösterilerek düşük beyan edildiği iddiasıyla vergi ziyaı cezaları ve ek vergiler talep edildiğini aktardı.

Dicle, bu durumun vatandaşlar açısından büyük bir çelişki ve mağduriyet yarattığını ifade etti:

- "Vatandaş, belediyeden alınan resmi rayiç bedelin altında satış yapamamaktadır."

- "Devletin bir kurumu tarafından verilen değere güvenerek işlem yapmaktadır."

- "Buna rağmen başka bir kamu kurumu tarafından sonradan cezai yaptırımla karşılaşmaktadır."

Bu uygulamanın hukuki güvenlik ilkesine ve idarenin kendi işlemleriyle vatandaşı çelişkili duruma düşürmemesi ilkesine aykırı olduğunu belirten Dicle, çözüm önerilerini de sıraladı:

1. Belediyeler tarafından verilen rayiç bedellerin gerçek piyasa değerlerine daha yakın ve güncel şekilde belirlenmesi.

2. Rayiç bedel üzerinden veya üzerinde yapılan satışlarda vatandaşın sonradan vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamasının yasal güvence altına alınması.

3. Belediyeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında tek ve bağlayıcı bir değerleme sistemi oluşturulması.

Dicle, bu düzenlemelerin hem devletin vergi güvenliği hem de vatandaşların mağdur edilmemesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu konudaki taleplerin bir an önce dikkate alınması gerektiğini belirtti.