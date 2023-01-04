Gayrimenkul sektöründe fahiş fiyat artışı beklenmiyor

2022 yılında emlak başta olmak üzere birçok sektöre zam yapılmıştı. Gayrimenkul sektörü yeni yıl için umutlu. Yağcıoğlu Gayrimenkul Sahibi Ahmet Yağcıoğlu, 2023’te özellikle konut satışlarında fahiş fiyat artışı beklemediklerini söyledi.

Emlak piyasasını değerlendiren Yağcıoğlu, “2023 yılının sakin geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle kira fiyatlarında Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklama neticesinde stabil bir durum gözleneceğini bekliyoruz. İlk 6 aylık dönem içerisinde şu anki mevcut fiyatlar geçerli olacak. Son yapılmış olan açıklamalarla beraber gelir artışları, memurların ve emeklilerin artışlarıyla beraber sektörün de sakin olacağını düşünüyorum. Emlak sektöründe de belirli oranda artış sağlanması hedefleniyor ancak asgari ücrete zam yapıldığı an da piyasadaki diğer bütün emtialara da zam yapılacağı bir gerçektir. İnşallah her şey güzel olur. Aralık ayında konut fiyatlarına zam gelmedi. Tam tersine ocak ayı içerisinde kısmi zam beklentimiz var. Son 3 aylık verilere baktığımızda günden güne artan bir satış çizgisi görüyoruz. TÜİK verilerine göre ekim ayında yapılmış olan satış rakamı Türkiye genelinde 102 bin iken, kasım ayında bu oran 117 bine yükseldi. Aralık ayında 119 bin rakamını gördük. Bunların belirli bir kısmı ipotekli satış, belirli bir kısmı ise yabancılara yapılmış olan satıştır. Özellikle kasım ve aralık aylarında yabancıya yapılan satış ve ipotekli banka kredili satış oranlarında belirli bir düşüş var. Genelde nakit alım olarak gördük piyasaları. Ocak ayında bunların yukarı doğru hareketli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda fahiş bir fiyat artışı beklemiyoruz. Lüks konutlardaki rakamlar 6 bin ve 8 bin lira arasında değişiyor. Normal daire kiralarımız; 2+1de 2 bin 500 lira, 3+1 daireler 3 bin-5 lira, 4+1 daireler de 6-8 bin lira arasında satış oluyor. Tabi bunlar konum, büyüklük ve yapısına göre değişiklik gösterebiliyor” diye konuştu.