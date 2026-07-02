Gayrimenkulde Satışlar Geriledi, Harç Gelirleri Rekor Kırdı

Satış Adetlerinde Gerileme

Konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan toplam satış sayısı yılın ilk yarısında 1 milyon 268 bin 950 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 414 bin 382 satış gerçekleşmişti. Böylece satışlar yıllık bazda yaklaşık yüzde 10,3 oranında azaldı.

Harç Gelirlerinde Güçlü Artış

Tapu harcı gelirleri ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 75 artış göstererek 109 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu tablo, işlem sayısı azalırken işlem başına beyan edilen değerlerin yükseldiğini ortaya koyuyor. Son dönemde emlak vergilerindeki artışların da bu yükselişte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Arz Tarafında Canlılık

Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 232 bin 252’ye ulaştı. Bu gelişme, orta ve uzun vadede konut arzını artırmaya yönelik üretim iştahının devam ettiğini gösteriyor.

Kira Piyasasında Baskı

Kayseri'de üst segment kiralık konut fiyatlarında artış eğilimi sürüyor. Son bir yılda kira fiyatları ortalama yüzde 40’a yaklaşırken, metrekare başına ortalama kira 250 TL seviyesine çıktı. Yeni yapılarda kira bedelleri 30-40 bin TL’ye kadar yükselirken, eski yapılarda 20-30 bin TL seviyelerine kadar gerileyebiliyor. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs 2026’da yıllık kira artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 36,7 ile İstanbul oldu.

Talepte Yeni Yönelim: Tasarruf Finansmanı

Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz oranları nedeniyle hane halkı konut talebinde alternatif finansman modellerine yöneliyor. Tasarruf finansmanı şirketleri üzerinden yapılan sözleşmelerin büyüklüğü yılın ilk üç ayında 354 milyar TL’ye ulaştı. Müşteri sayısı 1,3 milyonu aşarken, bu modelin yılın ikinci yarısında konut satışlarında daha fazla pay alması bekleniyor.

Bu gelişmeler, gayrimenkul piyasasında satış adetlerinde normalleşme, harç gelirlerinde rekor artış, arz tarafında üretim iştahı ve kira piyasasında baskı şeklinde özetlenebilir.