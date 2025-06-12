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Gayrımeşru ilişki yaşadığı öğretmeni yaralayan kadına 8 yıl 4 ay hapis

Kocasinan İlçesi'nde gayrı meşru ilişki sonucu kendisini hamile bıraktığını iddia ettiği K.Ç.K. isimli öğretmeni silahla yaralayan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gayrımeşru ilişki yaşadığı öğretmeni yaralayan kadına 8 yıl 4 ay hapis

Olay 5 Şubat 2024 saat 12.30’da Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda meydana gelen olayda öğretmen K.Ç.K. ile Ş.A. adındaki kadın veli arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Ş.A. yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Kadının silahı ateşlemesi sonucu kurşun çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği K.Ç.K. isimli öğretmenin kafasını sıyırarak hafif yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ş.A.’yı olayda kullandığı silahla yakalarken öğretmen K.Ç.K. ambulansla Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Ş.A. gözaltına alınırken polis olay ilgili soruşturma başlattı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Ş.A. bir önceki duruşmada tahliye edilmişti. Dosyasının karar duruşması görüldü. Duruşmaya sadece sanık avukatı katıldı. Mahkeme heyeti sanık Ş.A.’ya ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan ceza verdi. Ruhsatsız silah taşımak suçundan aldığı ceza ertelenirken sanık sonuç olarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

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Gayrımeşru ilişki yaşadığı öğretmeni yaralayan kadına 8 yıl 4 ay hapis
Gayrımeşru ilişki yaşadığı öğretmeni yaralayan kadına 8 yıl 4 ay hapis
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