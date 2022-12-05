Gazelleri gübreye dönüşüyor

Çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı dökülen gazelleri toplayarak, Katı Atık Kompost Tesisleri'nde gübreye dönüştürüyor ve tekrar doğaya kazandırıyor.

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  • 05.12.2022 11:27
  • Güncelleme: 05.12.2022 11:39
Gazelleri gübreye dönüşüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı dökülen gazelleri toplayarak, Katı Atık Kompost Tesisleri’nde gübreye dönüştürüyor ve tekrar doğaya kazandırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, sıfır atık kültürüne büyük katkı sağlayacak ve Türkiye’ye örnek olacak ‘çevre dostu’ çok önemli çalışmalara imza atıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı sonbahar mevsimi çalışmaları çerçevesinde periyodik temizlik işleri, aksatılmadan hizmet etmeye devam ediliyor.

Büyükşehir ekipleri, sonbaharla birlikte dökülen yaprakların şehir merkezindeki temizliğini yapıyor. Toplam 913 bin 246 metrekare refüj ve yaya yollarında hava püskürtme makinesi ve süpürge araçlarıyla ana arterlerde temizlik yapan ekipler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Erciyes Bulvarı, Sivas Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, Erkilet Bulvarı, Nalçik Bulvarı, Malazgirt Bulvarı, Kadir Has Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı, Bağdat Caddesi, Kaldırım Caddesi, Niyazi Bahçecioğlu Caddesi, Tuna Caddesi, Komando Caddesi, Ihlamur Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Ayancık Caddesi ve Tacettin Veli Caddesi gibi büyük ağaçların bulunduğu ve raylı sistem hattında toplam 36 kilometre uzunluğunda, OSB, İldem ve Talas hattı güzergâhlarında genel mıntıka temizliği ve dökülen yaprakların toplanmasını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, toplanan bitki atıklarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Katı Atık Kompost Tesisleri’nde gübreye dönüştürüyor. Elde edilecek gübre, yine belediyeye ait park ve bahçelerde kompost gübre olarak değerlendirilerek tekrar doğaya kazandırılıyor.

Çevre dostu Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla, modern ve çağdaş bir şehircilik anlayışı için hizmet etmenin gayreti içerisinde olmaya çaba ve özen gösteriyor.

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İHA

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