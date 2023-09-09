Gazete Talas dopdolu

Talas Belediyesi tarafından yayınlanan Gazete Talas'ın son sayısı okurlarıyla buluştu.

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  • 09.09.2023 10:07
  • Güncelleme: 09.09.2023 11:00
Gazete Talas dopdolu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından yayınlanan Gazete Talas’ın son sayısı okurlarıyla buluştu.

“En Güzel Mesire Alanı” manşetiyle çıkan Gazete Talas’ın sürmanşetinde ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu yansıtılarak ‘Türkiye Yüzyılı’nın başladığı yer alıyor. Başta Elbistan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı olmak üzere deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların öncelikli olarak sayfalarda yer bulduğu gazetede ayrıca Talas Belediyesi tarafından depreme hazırlık noktasında gerçekleştirilen faaliyetlere de geniş olarak yer veriliyor. Tamamı renkli 16 sayfadan oluşan ve okurlara ücretsiz olarak ulaştırılan Gazete Talas’ta kültür sanat, kırsal hizmetler, yol, yeşil alan gibi konuların yanı sıra Kayseri’nin en güzel mesire alanı olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanının açılışı, 1. yılını dolduran Şeffaf Oda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları, kentsel dönüşüm çalışmaları ile namağlup şampiyon olarak TFF 3. Lig’e yükselen Talasgücü Belediyespor’un başarısı gibi konular da işleniyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın önemli projelerinden Sporcu Fabrikasının “Şampiyonluk Fabrikası” olmasının da yer bulduğu gazetede ayrıca 2 sayfalık bulmaca eki yer alıyor.

YÜZÜNCÜ YILA ÖZEL PROGRAMLAR

Gazetenin “Başkan’dan” köşesinde hemşehrilerine seslenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’a hizmet etmeyi sevdiklerini belirterek, “Gazete Talas’ın bu sayısında deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra kültür sanat, kırsal hizmetler, eğitim, yol, yeşil alan, temizlik gibi temel konularda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yer verdik. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılına vurgu yaptık, Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve biz bunun gururunu yaşıyoruz. Talas Belediyesi olarak hem Cumhuriyetimizin 100. yılını anlamlı kılıp coşkulu şekilde kutlarken hem de Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır adımlar atmak amacıyla birçok etkinlik ve açılış planladık. Bu çerçevede yıl boyunca birbirinden önemli tesis ve yatırımları hizmete sunacağız. Bütün bunları ve daha fazlasını elinizde bulunan Gazete Talas’ın bu sayısında sizler için derledik. Yapılan bu güzel çalışmalar için emek ve katkılarını esirgemeyen değerli meclis üyelerimize, kıymetli mesai arkadaşlarımıza ve bizlere her zaman destek olan saygıdeğer Talas halkına teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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