Gazeteci Azim Deniz'e hapis cezası

Geçtiğimiz aylarda evinin önünde aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan gazeteci ve medya patronu Azim Deniz’in hukuka aykırı davranışları sebebiyle hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Öte yandan Deniz’in, infazın ertelenmesine dair yaptığı itirazlar reddedildi.

Azim Deniz hakkında çıkan kararın usul ve yasalara uygun olduğu ifade edildi.

Azim Deniz’in sahip olduğu medya kurumlarını ve gazetecilik mesleğini kamuoyunu yanıltıcı şekilde olumsuz yönde kullandığı suçlamalar sebebiyle bu cezaya çarptırıldığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl, sahibi olduğu medya kuruluşunda bir grup genç tarafından darbedilen, geçtiğimiz aylarda da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Azim Deniz'e çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ile idari mülki erkan geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuşlardı.

