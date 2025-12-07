'Gazeteci Çekerse Üflemem' Krizi: Kayseri'de Alkollü Sürücü Kazaya ve Tartışmaya Neden Oldu

06 ADZ 744 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Y.B., ticari taksi şoförü E.T. yönetimindeki 38 T 0338 plakalı araçla çarpıştı. Kazada taksi şoförü ve otomobildeki bir yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından alkol kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri, sürücü Y.B.’den alkolmetreyi üflemesini istedi. Ancak Y.B., olay yerinde görüntü alan gazeteciyi işaret ederek, “Gazeteci çekerse üflemem” diyerek ekiplere zorluk çıkardı. Basın mensuplarına engel olmaya çalışan sürücü, güçlükle ikna edildi. Yapılan ölçümde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edilen Y.B.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, olay yerine gelen taksici meslektaşları da tepki gösterdi. Arkadaşlarının gece ekmek parası için çalıştığını vurgulayan taksiciler, “Alkol alarak direksiyon başına geçenler yüzünden canımız yanıyor” diyerek öfke dile getirdi.