Gazeteci Ensari'nin acı günü
Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Kayseri Bölge Müdürü Oktay Ensari, torunu Nil Parla Küçük'ü kaybetti.
- 27.07.2023 20:26
- Güncelleme: 27.07.2023 20:26
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Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Kayseri Bölge Müdürü Oktay Ensari, torunu Nil Parla Küçük’ü kaybetti.
TSYD Kayseri Şube Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Kayseri Bölge Müdürü Oktay Ensari’nin torunu Nil Parla Küçük, geçirdiği rahatsızlık sonucunda bugün hayatını kaybetti.
Nil Parla Küçük, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1ha
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