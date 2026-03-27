Gazeteci Hacı Yakışıklı, 'Toplumları, sahip olduğu değerler ayakta tutar'

Kırşehir'de, kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında sivil toplumun rolünü ele alan önemli bir çalıştay gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Oruç Reis Gençlik Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kültür Varlıklarının Genç Nesillere Tanıtımında Sivil Toplumun Rolü” konulu etkinlik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde yapıldı.

Çalıştaya Gazeteci-Yazar Hacı Yakışıklı konuşmacı olarak katılırken; KAEÜ Rektörü Prof. Dr. M. Kasım Karahocağil, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Kırşehirli katıldı.

Gazetemiz Kayseri Gündem yazarlarından Hacı Yakışıklı gençler için kültür ve değerelere bağlılığın önemine değinerek, saldırgan ABD ve İsrail'e karşı İran'ı ayakta tutan değerlerin kültürlerine ve inanç değerlerine bağlılıkları olduğunu vurguladı.

Ortadoğu kelimesini İngilizlerin müslüman toplumları tanımlamak için kullanılan art niyetli bir tabir olduğunu belirten gazeteci Yakışıklı, bizim değerlerimiz açısından Tahran'ın İstanbul'dan, Bağdat'ın Saraybosna'dan farklı olmadığını ifade etti.

