Gazeteci Kürşat Açıkgöz Erciyes TV'yi Devraldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Kürşat Açıkgöz, Erciyes TV'nin yeni dönemde daha güçlü bir yayın anlayışıyla faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Açıklamasında, medya alanını milli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Açıkgöz, devlet, millet ve bayrak için yayıncılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Açıkgöz açıklamasında, "Bugün itibarıyla Kayseri'nin ilk televizyon kanallarından, şehrimizin markası Erciyes TV'yi devralmış bulunuyoruz. Tecrübemiz, heyecanımız ve güçlü ekibimizle Erciyes TV daha etkin ve daha güçlü bir yayın anlayışıyla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin televizyon yayıncılığında önemli bir geçmişe sahip olan Erciyes TV’nin, yeni yönetim anlayışıyla dijital medya yatırımlarını artırması ve haber yayıncılığında daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Açıkgöz, daha önce gerçekleştirdiği medya yatırımlarıyla dikkat çekerken, Erciyes TV’nin devralınmasının ardından kanalın kurumsal yapısı, yayın politikası ve görsel kimliğinde de yeniliklere gidileceği öğrenildi.

Yeni yayın dönemine hazırlanan Erciyes TV’nin, güçlü haber kadrosu, dijital entegrasyon çalışmaları ve bölgesel yayıncılık vizyonuyla Kayseri medyasında önemli bir konuma ulaşması hedefleniyor. Kanalın yeni sloganının ise “Haberin Zirvesi” olarak belirlendi.