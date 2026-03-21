Gazeteci Oktay Ensari, vefat yıldönümünde anıldı

(RHA)- Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Oktay Ensari, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden Oktay Ensari için düzenlenen anma programına, Kayseri basın camiasından çok sayıda gazeteci, ailesi ve yakınları katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Törende konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Ensari’nin Kayseri basını için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Ensari’nin meslek hayatı boyunca şehrin sorunlarını gündeme taşıdığını belirten Kösedağ, “Oktay abi, şahsına münhasır bir kişiliğe sahipti. Hayatının son anlarına kadar Kayseri’nin meselelerini dile getirmeye devam etti. Basın camiası için unutulmayacak bir isimdir” dedi.

Ensari’nin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kösedağ, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Anma programı, katılımcıların kabir başında dua etmesinin ardından sona erdi.

