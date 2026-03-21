Gazeteci Oktay Ensari, vefat yıldönümünde anıldı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Oktay Ensari, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden Oktay Ensari için düzenlenen anma programına, Kayseri basın camiasından çok sayıda gazeteci, ailesi ve yakınları katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Törende konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Ensari’nin Kayseri basını için önemli bir değer olduğunu söyledi.
Ensari’nin meslek hayatı boyunca şehrin sorunlarını gündeme taşıdığını belirten Kösedağ, “Oktay abi, şahsına münhasır bir kişiliğe sahipti. Hayatının son anlarına kadar Kayseri’nin meselelerini dile getirmeye devam etti. Basın camiası için unutulmayacak bir isimdir” dedi.
Ensari’nin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kösedağ, merhuma Allah’tan rahmet diledi.
Anma programı, katılımcıların kabir başında dua etmesinin ardından sona erdi.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Kayserispor’un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı
Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı
SP Lideri Arıkan, ' Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır'
SP Lideri Arıkan, “ Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır”
Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı
Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı
Soğanlı'da düşen kaya parçası korkuttu
Soğanlı’da düşen kaya parçası korkuttu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!