Gazeteci Recep Bulut: 'Muhafazakar çevrede müthiş bir okuyucu olamaya başladı'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Fuarın Kayseri’ye sosyal ve kültürel yönden katkı sağladığını dile getiren Gazeteci Recep Bulut “Şehirde cidden müthiş bir okuyucu kitlesi var. Bu ekonomik sıkıntı ve yoksulluğa rağmen, çocuğuna o gün vereceği harçlığı düşünen bir anne ve babanın durumuna rağmen muazzam bir kalabalık var. Kitap fuarını kimin çalıştırdığı hiç önemli değil. Eğer bu organizasyonu sağlayan birisi varsa helal olsun, kat kat daha fazlasını kazansın. Birde kimsenin olmadığını düşünün; yayıncılar gelecek, gazeteciler gelecek, yazarlar gelecek. ‘Bu Kayseri kitap nedir bilmiyor, işleri güçleri sucuk, pastırma’ dese ne olurdu ? yedi düvele rezil olurduk. Fuara gelen sol görüşlü arkadaşlarım muhafazakar kesimin onlardan kitap aldıklarını söyledi. Muhafazakar çevrede müthiş bir okuyucu olmaya başladı. Memduh Başkan’da buradaydı ona da söyledim, burada iyi bir ortam yakalandı. Yedincisi değil, on yedincisi, kırk yedincisi olsun. Şarkışla’dan, Gemerek’den, Boğazlıyan tarafından gelenler var. Zamanla bölgeyi kucaklayacak bir hale gelebilir. Onun için de önemli bir mesafe alınmış durumda. Kayseri Kitap Fuarı Kayseri’nin sosyal ve kültürel yönden en önemli hamlesi. Bu organizasyonun yapılması, yazarların burada ağırlanması ve okuyucular ile buluşması son derece önemli” diye konuştu.