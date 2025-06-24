Gazeteci-Yazar Ağaşe sözcüklerle değil fırçayla anlattı

Gazeteci Araştırmacı-Yazar Çetin Ağaşe Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’de bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde 12’nci eseri olan resimlerini sergiledi. Sergiye Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, önemli değerler yetiştiriyor. Türkiye’de sanatta kültürde aslında adından söz ettirecek segmenti daha yukarılara çıkartacak isimler yetiştiriyor. Bugün Kayseri’den çıkmış bir değerimizin sergisindeyiz. Çetin Ağaşe, 11 kitapla Türkiye’nin her yerindeki kitapçılardaki raflarda, yazdıkları merakla okunan bizim önemli bir değerimiz. Dolayısıyla Allah bazen çok farklı yetenekleri aynı kişiye verebiliyor. Bir yandan edebi eser ortaya koyacaksın, kitap ve makale yazacaksın. Bir yandan da fırçalarınla 12’nci kitabı yazacaksın. Ben Çetin Ağaşe’yi huzurlarınızda alkışlıyor, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Çetin Ağaşe’yi tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

Gazeteci Araştırmacı-Yazar Çetin Ağaşe’de serginin öyküsünden bahsederek şunları söyledi: “Yaptığım birkaç resmini eşe-dosta hediye etme planım vardı. Burada bir dostuma yaptığım birkaç resmi gösterdim. O dostum da benden habersiz buranın müdürü Fatma Hanım'a göstermiş. Israrla benimle diyaloga geçti. Kendisiyle bir araya geldim. Ve dedim ki, ben öyle bir sergi düşünmüyorum. Ben gazeteci, yazarım. Esas değilim. Deşarj olmak için yapıyorum. O zaman dedim, konsept bir şöyle yapalım. Çetin Agaşe 12. kitabını kelimelerle değil, bu sefer fırçayla ve boyalarla derdini anlattı diyelim. Olursa “ben varım” dedim.”