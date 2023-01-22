Gazeteci/Yazar ve Savaş Muhabiri Adem Özköse'den duygu yüklü konferans

Beytülmakdis Derneği ile Kayseri Suffa Meclisi ekibi tarafından ortaklaşa bir konferans düzenlendi.

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  • 22.01.2023 13:29
  • Güncelleme: 22.01.2023 14:29
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Gazeteci/Yazar ve Savaş Muhabiri Adem Özköse'den duygu yüklü konferans
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beytülmakdis Derneği ile Kayseri Suffa Meclisi ekibi tarafından ortaklaşa bir konferans düzenlendi.

Erkam Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ve Beytülmakdis Derneği Başkanı Av. Fevzi Konaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferans; Adem Özköse’nin konuşmasıyla devam etti. Adem Özköse gazetecilik hayatı boyunca gitme imkanı bulduğu 80 ülke ve başta İslam ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan duygu dolu hikayeleriyle okurlarıyla buluştu. Özköse konferansında İslam dünyasındaki yaşananlardan bahsederek; "Anadolu sadece Anadolu’dan ibaret değildir. Tarihsel süreçte İslam coğrafyasının ve ümmetin bize yüklemiş olduğu sorumluluktan kaçamayız. 80 civarında ülkeyi gezdim. Bunları bir taassup için veya anlamsız bir övgü olsun diye söylemiyorum. İslam dünyasının bize bakış açısını ve buna karşı bizim üzerimize yüklenmiş olan sorumluluklarını farkında olmalıyız. Sri Lanka’dan, Moro’ya, Bosna’dan, Filistin’e dünyanın birçok yerinde bulundum. Atalarımızın dünyanın dört bir köşesine bırakmış olduğu güzel izlerin hala var olduğunu, Türkiye’den gelen bir Müslümanın İslam coğrafyasının her yerinde baş tacı ediliyor” ifadelerini kullandı.

Konferansın devamında Özköse; İstanbul’u gören bir kimseye Sri Lanka’da tıpkı hacca gidenlere ’Hacı’ dendiği gibi payitahtı gören halka da ’Efendi’ unvanının verildiğini söyleyen yazar, ecdadımızın inşa ettiği sevgiye karşılık Türk milletinin gördüğü itibarı anlattı. Arakan’da insan kanını donduracak kadar vahşi işkencelere ve tecavüzlere maruz kalan Müslümanların tüm bu zulümlere rağmen inançlarına sahip çıktığını, Müslüman olma şerefini gururla taşıdıklarını, milletimizin bir şeyler yapmasını beklediklerini ifade eden Özköse; Malezya’da röportaj yaptığı çok önemli kişilerin ise; “Türkiye bize ne yapacağımıza dair önderlik yapsın, emretsin biz gereğini yapalım, daha ne bekliyorsunuz?" dediklerini söyledi.

“Türkiye Türkiye’den büyüktür” diyerek son verdiği konferansında milletimizin daha fazla dünya coğrafyasındaki Müslümanlar ile hem dert olması gerektiğini ifade etti. Konferans bitiminde soru cevap bölümü, Beytülmakdis Derneği tarafından okullarda kurulan Kudüs köşelerinin tablosunun hediyesi ve bir hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonra program sona erdi.

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İHA

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Gazeteci/Yazar ve Savaş Muhabiri Adem Özköse'den duygu yüklü konferans