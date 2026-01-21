Gazeteciler Cemiyeti'nden Bayrağa Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Kösedağ, ay yıldızlı bayrağın yalnızca bir sembol olmadığını, bu topraklar uğruna can veren şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı. “Milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en kutsal sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız, tarih boyunca şehitlerimizin kanıyla korunmuş bir değerdir” dedi.

“Provokasyon asla amacına ulaşamayacak”

Bayrağa yönelik saldırının milletin ortak değerlerine ve onuruna yapılmış açık bir provokasyon olduğunu belirten Kösedağ, “Bayrağımıza uzanan her el, karşısında milletimizin sarsılmaz iradesini bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarından birlik çağrısı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, basın mensuplarının demokrasinin, milli değerlerin ve toplumsal barışın savunucusu olduğunu hatırlatarak, hiçbir gerekçenin kutsallara saldırıyı meşru kılamayacağını söyledi. Kösedağ, yetkili kurumları faillerin en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde hesap vermesi için göreve davet etti.

“Bayrağımız dalgalandıkça irademiz dimdik ayakta”

Toplumun tüm kesimlerini sağduyuya ve milli değerlere sahip çıkmaya çağıran Kösedağ, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Unutulmamalıdır ki ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça bu milletin iradesi de dimdik ayakta kalacaktır.”