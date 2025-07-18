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Gazeteciler Cemiyeti'nden Büyükkılıç'a Ziyaret: Basın Bayramı İçin Davet

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Gazeteciler Cemiyeti'nden Büyükkılıç'a Ziyaret: Basın Bayramı İçin Davet

Kösedağ: "Basın, Toplumun Gözü ve Kulağıdır"

Ziyaret sırasında Kösedağ, Başkan Büyükkılıç’a 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramı ve KGC Geleneksel Medya Yarışması Ödül Töreni’ne davet etti. Başkan Büyükkılıç, gazetecilerin toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, “Basın, toplumu bilgilendiren, yönlendiren ve doğruyu söyleyen bir güçtür. Bu güç, her zaman takdir edilmelidir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Metin Kösedağ ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu sözlerle, gazetecilerin doğru ve tarafsız habercilik anlayışının önemini bir kez daha vurguladı.

Ziyaretin sonunda, Başkan Büyükkılıç ve Kösedağ, gazetecilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu an, Kayseri’nin medya camiası ile belediye arasındaki iş birliğinin bir simgesi olarak kaydedildi.

Metin Kösedağ’ın ziyareti, gazetecilerin toplum üzerindeki etkisini ve basın özgürlüğünün önemini bir kez daha hatırlatırken, Kayseri’deki medya ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağladı.

Haber Merkezi

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