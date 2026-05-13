Gazeteciler Cemiyeti, Robot Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ağırladı

Antalya’da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda Türkiye 3’üncüsü olan Erciyes Koleji idarecileri ve öğrenciler, KGC’ye ziyarette bulundu. KGC Başkanı Metin Kösedağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Erol Dede ise, “Ben lise müdürü olarak öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu başarıyı sadece okulun başarısı değil, Kayseri’nin başarısı olarak görüyorum. Türkiye üçüncülüğü okulumuza getirdikleri için öğrencilerime, hocamız Hakkı Bey’e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdiler, çok çalıştılar. Diğer öğrenciler ders çalışırken onlar Kayseri’ye derece getirmek için emek sarf ettiler. Bunun karşılığını aldıklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Erciyes Koleji Bilişim Park Koordinatörü Hakan Erdoğan da, yarışma sürecinin oldukça uzun ve yoğun geçtiğini belirterek “Bu yarışmada, Tasarla Çalıştır İleri Seviye kategorisinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu uluslararası yarışmada kazanmış olduğumuz üçüncülük çok kıymetli. Çocuklarımızla geçen yıl çalışmaya başladık. Çalışmalar çok uzun sürdü. Bunun sonucunda elde edilen bu üçüncülük bizim için çok değerli oldu” ifadelerini kullandı.

Erciyes Koleji Kampüs Müdürü Behzat Karaderviş ise, şu ifadeleri kullandı: “23 farklı ülkeden ve 81 ilimizden öğrenciler katıldı. Genellikle teknik liselerden, üniversitelerden ve devlet proje okullarından katılım vardı. Erciyes Proje olarak özel vakıf okulu olmamız sebebiyle böyle bir derece elde etmemiz hakemlerin de dikkatini çekti. Çünkü onların odak noktası teknik çalışmalar ve teknoloji yatırımlarıydı. Bizim gibi bir Anadolu lisesinin ve özel okulun bu başarıyı göstermesi bizi gururlandırdı. Hem ilimize hem eğitim camiasına güzel bir armağan oldu. Kendilerini tebrik ediyorum.”

Yarışmada derece elde eden öğrenciler de, elde ettikleri başarı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.