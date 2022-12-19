Gazetemiz yazarları bir araya geldi

Kayseri Gündem Gazetesi’nin sahibi Osman Gerçek, gazetenin 30 yıllık tarihi serüveni ile ilgili bilgiler verip, gazeteyi kuran ve emek veren onlarca insanı yadederek, internet haberciliğinin geleceği ve gazete olarak yapılan hazırlıklardan bahsetti.

1988’de onbeş günlük olarak yayın hayatına başlayan Kayseri Gündem Gazetesinin, 1993 yılında günlük olarak çıkmaya başladığını ve 2000 yılından sonra da aynı zamanda internet gazeteciliği yapmaya başladığını söyledi.

20 yılı aşan internet gazeteciliği döneminde 193 farklı kişinin gazetede dönemsel olarak köşe yazısı yazdığını, bunların farklı periyodlarda yazılar olduğunu ifade eden Osman Geçek, yazar kadrosunun gazete için ve gazetenin sahiplenilmesi için oldukça önemli olduğunu, bu yazıların tarihi bir vesika olarak gazete internet sitesinde saklandığını belirtti.

Basılı gazetelerin her geçen gün kan kaybederken, insanların haber kaynağı olarak internet gazetelerini kullandığını, bu durumun da gittikçe artacağını belirten Gerçek, Kayseri Gündem haber sitesinin günlük trafik olarak binlerce ziyaretçisinin olduğunu bunu aynı zamanda, 16 bin 500 facebook, 6318 twitter ve 2000’den fazla İnstegram takipçisiyle sosyal medyada da takip edildiği ifade etti.

Bir buçuk yıla yakın zamandır, yeniden aktive edilip, günlük yüze yakın haber akışının sağlandığını belirten Gerçek, aynı zamanda Kayseri gündeminde öne çıkan haberlerden oluşan baş sayfa tasarımını yapıp, bunun hem sosyal medyada paylaşıldığını hem de basılıp arşiv olarak saklandığını ifade etti.

Bir yıllık genel yayın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı sonunda köşe yazarlarına tanıtıcı basın kimlik kartları verildi.