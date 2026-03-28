Gazetemizden Osman Gerçek Ahi Evran Üniversitesi'nde Konuştu

Gençleri kültürel değerler ve tarihi mekanlarla buluşturmanın önemine değinen gazeteci Osman Gerçek, üniversiteli gençlerin bulundukları şehirle ilgili kültürel ve tarihi değerlerle ilgili mutlaka söyleyecekleri birşeylerin olması gerektiğini belirtti.

Adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Kırşehir'de Ahi Evran'dan Cacabey Medresesi'ne, Aşık Paşa'dan Neşet Ertaş'a bir çok tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu ifade eden Gerçek, sanal gerçeklikle internet üzerinden Çin Setti üzerinde gezinmenin, dünya üzerinde en çok ziyaretçi çeken El Hamra Sarayı'nı gözlemlemenin mümkün olduğunu ama hiç bir zaman bunun Cacabey Medresesi'nin insanı kucaklayan çöl sıcağı rengi yapısına dokunmanın, pırıl pırıl halılarına alnını dokundurmanın yerine geçemeyeceğini vurguladı.

Batı kaynaklı birçok ansiklopedik kaynağın Kapadokya çevresinde bulunan kayadan oyma mekan, kilise ve ibadetlanelerin bu bölgenin müslümanlar tarafından fethedildikten sonra gayrı müslimlerin inançlarını yeraltında yaşadıkları yalanını yaydıklarını, bunun tarihi ve bilimsel bir tarafı olmadığını belirten Gerçek, İslam'ın fethettiği coğrafyalarda orada yaşayan halkın can, mal ve dinlerini güvenle yaşadıklarını ifade etti.

Aynı zamanda Anadolu topraklarının müslümanlarla miladi 1071 yılından çok önceleri, Emevi İslam Akıncılarının İstanbul'u fethetme maksatlı seferlerde Malatya, Kayseri ve Eskişehir güzergahından İstanbul surlarına dayandıklarını, hatta 720'li yıllarda Kayseri Bölgesi'nde 14 yıl egemen oldukarını vurgulayan Gerçek, bu toprakların malazgirt Zaferinden 350 yıl önce müslümanlarla tanıştığını belirtti.

Dünyevileşmenin Kalvanist cazibesinin kuşatılmışlığı altında, gençlerimizi yeniden Ahiyan ve Baciyan ruhuyla tanıştırmanın önemine değinen Araştırmacı Yazar Osman Gerçek, Ahiliğin sadece sosyal ve ekonomik mistik bir yapılanma olmadığını, Anadolu'nun Moğol emperyalizminin saldırılarına düçar olduğu anda, sultan ve yakınlarının ortadan kaybolduğu bir dönemde, hiç düşünmeden savunma sorumluluğunu üstlerine alarak canı pahasına bir direniş hareketi ortaya koyduklarını vurguladı.

Program sonunda Oruç Reis Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Şaşmaztürk ve eski Kayseri Gündem Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı tarafından, Osman Gerçek'e plaketi takdim edilerek teşekkür edildi.