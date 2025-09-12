Gazi Bakır, Bünyan'da son yolculuğuna uğurlandı

Bünyanlı Gazi Uzman Çavuş Reşat Bakır geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gazi Bakır Bünyan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı Gazi Uzman Çavuş Reşat Bakır geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gazi Bakır Bünyan’da son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Uzman Çavuş Bakır’ın cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sayın Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe siyasi parti başkanları ve yönetimleri, oda başkanları ile il ve ilçe protokolü katıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin taziye mesajı yayınlayarak “Vatanı için canını ortaya koyan kahraman gazimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

