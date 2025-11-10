Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Millî Mücadele Kahramanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.
Düzenlenen törene; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katılım sağladı.
Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumları ve 09.05'te saygı duruşunun ardından sona erdi.