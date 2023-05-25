Gazi Osman Paşa İlkokul' ndan bir proje daha

Kocasinan İlçemizdeki Gazi Osman Paşa İlkokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri her yıl yapmış oldukları etkinlik ve projelerine bir yenisini eklediler.

E-Twınnıg kapsamında hazırlayıp uyguladıkları “Math-Musıc-Rhtym” projesini şimdi de Erasmus çalışmalarında uygulamaya koymuşlardır.

Okul Müdürü Osman AKDEMİR, okulumuzda saygıdeğer öğretmenlerimizle birlikte uyguladığımız bu proje ile öğrencilerimizin müzik ve ritimle matematik öğrenmeleri daha keyfli hale gelmekte, matematik konularına ilgi ve sevgileri artmaktadır. Bu da öğretmenlerin ve biz okul yöneticilerinin motivasyonunu artırmaktadır, dedi.

