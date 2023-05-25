Gazi Osman Paşa İlkokul' ndan bir proje daha

   Kocasinan İlçemizdeki Gazi Osman Paşa İlkokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri her yıl yapmış oldukları etkinlik ve projelerine bir yenisini eklediler.

PAYLAŞ
  • 25.05.2023 09:54
  • Güncelleme: 25.05.2023 09:54
  • 115
Gazi Osman Paşa İlkokul' ndan bir proje daha

       Kocasinan İlçemizdeki Gazi Osman Paşa İlkokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri her yıl yapmış oldukları etkinlik ve projelerine bir yenisini eklediler.
       E-Twınnıg kapsamında hazırlayıp uyguladıkları “Math-Musıc-Rhtym” projesini şimdi de Erasmus çalışmalarında uygulamaya koymuşlardır.
       Okul Müdürü Osman AKDEMİR,  okulumuzda saygıdeğer öğretmenlerimizle birlikte uyguladığımız bu proje ile öğrencilerimizin müzik ve ritimle matematik öğrenmeleri daha keyfli hale gelmekte, matematik konularına ilgi ve sevgileri artmaktadır. Bu da öğretmenlerin ve biz okul yöneticilerinin motivasyonunu artırmaktadır, dedi.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Akar'a, 'fahri İncesulu' plaketi

Bakan Akar’a, ‘fahri İncesulu’ plaketi

Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Mera kullanımına 'ceza'

Mera kullanımına 'ceza'

Başkan Palancıoğlu engelli vatandaşlarla buluştu

Başkan Palancıoğlu engelli vatandaşlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

DAHA FAZLA
Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi