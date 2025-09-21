Gazi Şimşek, protez mağduriyetinin giderilmesini bekliyor

1999 yılında terörle mücadelede yaralanarak bacağını kaybeden gazi Fatih Şimşek, protez yaptırmak için Ankara’ya gitmesi gerektiğini bunun da ulaşım, barınma ve zaman gibi çeşitli sorunlara neden olduğunu belirterek aynı işlemin Kayseri’de de yapılması gerektiğini ifade etti.

“AYNI MALZEME, AYNI PROTEZİ BEN NEDEN BURADA YAPTIRAMIYORUM”

Gazi Fatih Şimşek, “1999 yılında terörle mücadelede yaralandım. 1999’dan beri, 26 yıldır protez kullanıyorum. Sağ diz altı ampütasyon. Protezlerimi 26 yıldan beri Kayseri'de özel bir firmada yaptırıyorum. Bazen Ankara'ya gidiyoruz, bazen burada yaptırıyoruz. Sıkıntımız olmuyor. Ama daha kaliteli, daha düzgün, uzun süreli, dayanıklı bir protez istediğimiz zaman da arada bazı farklar çıkıyor. Bu farklar da işte firma sahibiyle veya da direkt Ankara'ya gidip Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde yaptırıyoruz. Protezimi Kayseri'de yetkili bir firmaya yaptırıyorum. Bazen de işte Ankara'ya gitme gereği duyduğumuzda oraya gidiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın rehabilitasyon merkezine. Gidip gelme sorun oluyor. Bazen işimizden gücümüzden gün alıyoruz. Orada yatacak yer sıkıntımız yok. Konaklayacak, sıkıntımız yok. Ama ben de diyorum ki niye ben Kayseri'den gidip Ankara'da 3 gün 5 gün kalacağım? Kayseri'deki de bir yetkili firma, aynı malzeme, aynı protezi ben neden burada yaptıramıyorum? Buna da devlet büyüklerimiz artık bir çözümünü bulurlar. Yani her gazi, her engelli kardeşimiz istedikleri yerde, istediği protezi yaptırsın, kullansın. Sonuçta biz mağdur insanlarız. Devletimizden çözüm bekliyoruz. Çünkü sonuçta biz artık bu protezi, el veya kol fark etmiyor. Artık bir vücudumuzun bir parçası olarak benimsedik. Yaşım 47. 26 yıldan beri bu bacak benimle eş değer oldu. Artık insanın nasıl bir kendi orijinal, eli kolu gibiyse onlar da bizim elimiz oldu. Daha kaliteli, daha düzgün işlerde bize engel olmayacak şekilde daha kaliteli bir protez yapılmasını istiyoruz ama özel firmalarda bazen bunu karşılamıyor. Yani şöyle karşılamıyor. Ankara'ya gittiğimizde aynı protezi yaptırabiliyoruz. Fiyat fark etmeksizin ama Kayseri, Ankara, İstanbul, Antep, Maraş buralarda da özel firmalarda bunları karşılamıyor. Yani bir ücret çıkıyor. Ücret çıktığında da firma sahibi ya bizden talep ediyor ya da kendi cebinden karşılamak zorunda kalıyor. Ama Ankara'ya gittiğimizde aynı protezi, aynı kaliteyi yaptırdığımızda hiçbir fiyat farkı çıkmıyor. Direkt Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu o firmaya ödemesini yapıyor. Bizim talebimiz şu; Ben Ankara'ya gittiğimde aynı protezi yaptırıp hiç fark vermeden yapılabiliyorsa Kayseri'de de yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZ MAĞDUR DURUMDAYIZ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

Geçirdiği iş kazası sonrası kollarını kaybeden Ali Erucu ise elektronik protez kullandığını fakat arıza yaptıktan sonra yeni protez için belirlenen ücreti karşılayamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Erucu, “1988’den beri kol protezi kullanıyorum. Devletimiz şu anda bizleri mağdur ediyor. Bize 10 bin lira para veriyor, ‘70 bin lirasını kendiniz karşılayın’ diyor. Biz mağdur durumdayız çözülmesini istiyoruz. Bu sıkıntı ücret konusu. Yani firmalar burada bizim protezlerimizi yapıyor ama devlet bize 10 bin lira verip de kalan aradaki farkı siz karşılayın dediğinde, biz bunları karşılayamıyoruz. Mağdur durumda oluyoruz. Şikayetimiz bu. 100 bin liralık protezin 30 bin lirasını bir kurum ödüyor. Kalan 70 bin lirasını biz ödemek zorunda kalıyoruz. Bu durumda da mağdur oluyoruz. Bunun giderilmesini istiyoruz. Ben normalde elektronik kullanıyordum, o arıza yaptı. 10 sene oldu. Ben tekrar mekaniğe geçtim ama yaptıramıyorum şu anda, çok pahalı. Bunun giderilmesini istiyorum” açıklamasını yaptı.

PROTEZ NEDİR?

Kayseri’de protez üreticisi olarak faaliyet gösteren Fatih Kaya, protez konusunda bilgiler vererek; “Kayseri'de firma sahibiyim. Protezler kullanma amacına göre değişkenlik gösterir. Neden kullanılır? Terörle mücadelede oluşan gaziliklerde, uzuv kayıplarında, diyabetik rahatsızlıklar, trafik kazaları, diyabet hastalıkları, buerger rahatsızlıkları ve bunlara bağlı uzuv kayıplarında protez kullanılır. Protez kullanma amacımız yapay bir protez, kişinin uzvunu yerine getirecek kişisel işlerini yerine getirecek yapay şekilde düzenlenmiş bir malzeme. Çok fazla çeşidi var. Kollarda ve bacak protezleri olarak değişir. Ama bunlarda en çok bilinen diz altı, diz üstü, dirsek altı ve dirsek üstü protez olarak sayabiliriz bunları. Protezlerimizde devlet katkılarımız mevcuttur. Bunlar da Resmi Gazetede belirlenen fiyatlar vardır. Protezin çeşitliliğine göre Resmi Gazetede belirlenen fiyatlar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Kullanılacak protezin malzemesine göre de hastalarımıza farklar çıkmaktadır. Gazi ve normal vatandaşlarımız için devlet kanalıyla ayrı ayrı ödemeler vardır” diye konuştu.