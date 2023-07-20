Gazi ve gazi yakınları Çanakkale'ye gidiyor

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs ve Kore gazileri ile aileleri için Çanakkale gezisi düzenledi. Çanakkale'ye doğru yola çıkan Kayserili gazi ve yakınları gezide hem geçmişi yâd edecekler hem de Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezecekler.

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  • 20.07.2023 13:38
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:03
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Gazi ve gazi yakınları Çanakkale'ye gidiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi, Kayserili gazileri ve ailelerine Türk tarihinin en önemli simgelerinden Çanakkale'ye gezi düzenledi. Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Başkan Büyükkılıç’a etkinlik için teşekkür ederek, “Öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey’e gazilerim adına, şahsım ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Her yıl bizleri kırmıyor, ‘Gaziler benim başımın tacı’ diye Çanakkale’ye ikinci kez gönderişi oldu. Bir kez de İstanbul’a gönderdi. Sayın başkanıma bütün gazilerim, yönetim kurulu adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memduh başkanıma çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah Çanakkale ziyaretimiz sağlık, sıhhat üzerine kazasız, belasız kaptanlarımız bizi götürüp, getirecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği gezide, Şehit Yakınları ve Gaziler Evi önünden Kıbrıs ve Kore gazileri ile ailelerinin bulunduğu grup, Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Kayserili gazi ve yakınları Çanakkale gezisinde hem geçmişi yâd edecekler hem de Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezecekler.

1ha

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