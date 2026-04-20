Gaziantep FK-Kayserispor: 3-0

Süper Lig ekibi Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-0 yenildi.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Gaziantep FK maça Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Kevin, Gigado, Camara, Maxim, Kozy, Chris ve Bayo 11’i ile başladı.
Kayserispor ise Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Benes, Bennasser, Furkan, Mather, Cardoso ve Chalov 11’i ile oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 25’inci dakikada Bayo’nun 45+1’inci dakikada Bennasser’in kendi kalesine kaydettiği golle Gaziantep FK’nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da etkili olan ev sahibi 80’inci dakikada Sorescu’nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0’a taşıdı. Maçta başka gol olmayınca Gaziantep FK mücadeleyi 3-0 kazandı.
