Gaziantep’te Yerel Yönetimler Buluştu: Kayseri Heyeti Tam Kadro Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Kayseri’den AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları tam kadro katılım sağladı.

Kayseri heyetinde yer alan isimler şöyle:

  • Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
  • Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
  • Develi Belediye Başkanı Adem Şengül
  • İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Toplantıda yerel yönetimlerin 2025 hedefleri, şehirlerin kalkınma vizyonu ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ele alındı. Kayseri heyetinin tam kadro katılımı, şehrin yerel yönetim refleksinin güçlü ve koordineli bir şekilde sürdüğünü gösterdi kayseriolay.com

 

 

 

