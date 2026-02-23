Gaziemir Belediyesi Dijital Dönüşümde Öncü Adımlar Atıyor

Gaziemir Belediyesi, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi’ni kullanıma açtı. Yeni platform, vatandaşların hizmetlere zaman ve mekân sınırı olmaksızın 7/24 erişimini sağlayarak belediyecilik hizmetlerinde etkinlik ve hız kazandırmayı amaçlıyor.

İmar ve Yapı İzin İşlemlerinde Dijital Kolaylık

Belediye tarafından geliştirilen sistem, imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri başta olmak üzere birçok hizmeti tek bir çevrimiçi platform üzerinden yürütülmesine olanak tanıyor. Mimarlar ve yapı sahipleri, fiziki evrak teslimi gerekliliği olmadan başvurularını gaziemir.bel.tr adresi aracılığıyla tamamlayabiliyor. Böylece, süreçlerin tamamı dijital ortamda, kağıt kullanımı olmadan yürütülerek zamandan ve nakdi giderlerden tasarruf sağlanıyor.

Çevrimiçi Atık ve Ruhsat Başvuruları

Yeni sistem ayrıca kazı ruhsatı, mobilya atığı, moloz, inşaat yıkıntı atığı ve ev temizliği hizmeti başvurularının online olarak yapılmasına da imkan tanımaktadır. Bu gelişme, vatandaşların belediyeye fiziksel başvuru yapmadan işlemlerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırarak süreçlerin hızlanmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, belediyenin dijital arşiv sistemine kayıt olunan projeler ücretsiz ve güvenli bir şekilde saklanabilmektedir. Elektronik ve mobil imza destekli yapısıyla başvuruların hukuki geçerliliği garanti altına alınmıştır.

Gaziemir Belediyesi, önümüzdeki dönemde fen işleri, sosyal yardım, evlendirme ve işyeri ruhsat işlemleri gibi birçok servisi de kademeli olarak dijital platforma entegre etmeyi planlamaktadır. Belediye Başkanı Ünal Işık, bu dijital dönüşümün hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de şeffaf ve yenilikçi hizmet anlayışını pekiştireceğini ifade etmiştir.

Kaynak: BYZHA