Gazilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Talas Belediyesi’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Kayserili askerleri anlattığı Kayseri-Girne Hattı kitabı geniş yankı uyandırdı. Harekata katılan gazilerden Mahmut Memiş ve Muzaffer Özdemir, kitabın yayınlanmasından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

İçerisinde Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Kayserili askerlerin fotoğraf ve hatıralarının yer aldığı kitaptan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kıbrıs gazilerinden Mahmut Memiş ve Muzaffer Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Kitabın yazarı Ahmet Sıvacı’nın da yer aldığı ziyarette gaziler adına konuşan önceki dönem Muharip Gaziler Derneği 2. Başkanı Mahmut Memiş, çok duygulandığını belirterek, “Tarihe iz bırakacak güzel bir kitap bastırdığınız için saygılarımı sunuyor, bütün gazilerimiz ve şahsım adına şükranlarımı ifade ediyorum.” dedi. Bir diğer gazi Muzaffer Özdemir de, Türkiye’nin değişik şehirlerinden kendilerini arayarak kitabı istediklerini memnuniyetle söyledi. Kayseri-Girne Hattı kitabı yazarı Ahmet Sıvacı ise, her yerden kitabın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, Başkan Yalçın’a kitabın basımı için teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kıbrıs gazilerinin hatıralarının ve fotoğraflarının bir döneme ışık tuttuğunu kaydederek, “Kitabı, kendisi de aslen Kayserili olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na gönderdik. Eroğlu, kitap kendisine ulaşır ulaşmaz okumuş ve çok duygulanmış. Biz de kendisini Kayseri’ye davet ederek kitabın tanıtım toplantısına katılmalarını rica ettik. Kendisi de ocak ayında Kayseri’ye gelmek istediğini söyledi.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gaziler Mahmut Memiş ve Muzaffer Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile kitabın yazarı Ahmet Sıvacı’ya plaket takdim etti.