Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Kocasinan İlçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde bulunan Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol, il birinciliğinde mücadele etti. Kayseri birincisi olan okul, Aksaray’da yapılan grup müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Aksaray'da yapılan müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde eden Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Başarılı olarak Kayseri’ye dönen takım oyuncularını misafir eden Kayabaşı Mahalle Muhtarı Şeref Yılmaz sporculara ikramlarda bulunarak tebrik etti.