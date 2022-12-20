Gazlı içeceklere zam bekleniyor
Yeniyıla sayılı günler gazlı içeceklere zam bekleniyor. 2.5 litrelik gazlı içeceğin fiyatı 30 liradan satılacak.
- 20.12.2022 18:41
- Güncelleme: 20.12.2022 18:41
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Bir çok kişinin sıkça tükettiği gazlı içeceklere bu hafta sonundan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 1 litrelik gazlı içeceğin 18 lira olması beklenirken 1 buçuk litre 23 lira, 2,5 litre ise 30 liradan satışa sunulacak.
1ha
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