Gazlı içeceklere zam bekleniyor

Bir çok kişinin sıkça tükettiği gazlı içeceklere bu hafta sonundan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 1 litrelik gazlı içeceğin 18 lira olması beklenirken 1 buçuk litre 23 lira, 2,5 litre ise 30 liradan satışa sunulacak.