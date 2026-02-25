Gazze'de 1400 Kişiye İMECE İftarı
İMECE Tasarruf Finansman Şirketi, Ramazan ayında Gazze'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik anlamlı bir destek sundu. İnsan Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen çalışmada, İMECE'nin katkılarıyla hazırlanan 1400 kişilik iftar yemeği, çadırlarda yaşayan Müslümanlara ulaştırıldı.
Ramazan’da Dayanışma Sofrası
Gazze’deki zor yaşam koşulları altında Ramazan ayını geçiren aileler, bu iftar organizasyonu sayesinde sıcak yemekle buluştu. Yardım çalışması, bölgedeki insani dayanışmanın güçlenmesine katkı sundu.
İnsan Vakfı Koordinasyonunda Dağıtım
İftar yemekleri, İnsan Vakfı’nın sahadaki ekipleri tarafından pişirilerek çadırlarda yaşayanlara ulaştırıldı. Menü, bölge halkının ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanırken, dağıtım süreci de titizlikle yürütüldü.
“İyilik Paylaştıkça Çoğalır”
İMECE yetkilileri, bu desteğin Ramazan ayının ruhuna uygun bir paylaşım olduğunu belirterek, “Gazze halkının yanında olmak bizim için bir sorumluluk. İyilik paylaştıkça çoğalır” mesajını verdi.