'Gazze'de ateş dursun, Refah kapısı açılsın'

Gönüllü Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklaması şu şekilde:

'Gazze’de 7 Ekim günü başlayan karadan havadan ve denizden devam eden İsrail saldırı ve soykırımı 4. ayı geride bıraktı.

Tüm dünyanın gözü önünde ve doğulu batılı hiçbir gücün müdahale etmeyip sadece seyrettiği, çoğu zaman Ekini ve nesli yok eden uluslararası anlaşmalara göre kullanılması yasak olan kimyasal bomba ve silahların da kullanıldığı saldırılar ne yazıkki acımasızca devam ediyor. Dört ayı geride bırakan saldırılarda bugüne kadar 12.000’i çocuk 9.000’i kadın olmak üzere toplamda 30.000 insan hayatını kaybetti.

Yıkıntıların altında cesetleri çürümeye terk edilen tahmini 10 bin insanı da dahil edersek toplam 40 bin insan hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 80 bine ulaşmış durumda. ABD İsrail güçlerinin acımasız saldırıları sonucu yıkılan evlerini beldelerini terk etmek zorunda kalan Gazze halkının büyük bölümü Mısır sınırındaki Refah sınırına sığınmış durumda olup açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve barınma İmkanlarından mahrum kalmış bir durumda hayatta kalmanın çaresizliği içinde bulunuyorlar.

Ne yazıkki İslam ülkelerinin ve birleşmiş milletlerin gönderdiği insani yardım tırlarının sınırı geçerek Gazzeli mazlumlara ulaşmasına da katil ABD ve İsrail büyük engeller koymuş bulunuyor. Ne yazıkki tüm insanlığın (Müslüman ve öteki dünyanın) gözü önünde ABD İsrail saldırıları ile Gazze Filistin halkı yok edilmeye devam ediyor.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;

Gazze ve Filistin’de 4 ayı geçen ABD ve İsrail soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan Rahmet yaralılara acil şifalar diliyor ve diyoruz ki;

1- Gazze ve Filistin de derhal ABD İsrail saldırıları dursun ateşkes sağlansın.

2- Refah Sınır kapısı açılsın insani yardımlar Gazze'nin yardımına ulaşsın.

3- Yakında İHH öncülüğünde yola çıkacak olan Gazze’ye yardım için Özgürlük konvoyu uluslararası güvenlik sağlanarak Gazze’ye ulaşsın.

4- Gazzeli yaralıların İslam ülkelerinde tedavilerinin yapılması için seferberlik başlatılsın.

5- Gazze ve Filistin de kalıcı ateşkes ve Filistin halkının güvenliğinin sağlanması, Türkiye Mısır yetkilileri arasındaki görüşmeler ve İslam işbirliği toplantılarında Ana gündemde olsun.'

