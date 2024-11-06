Gazze'de Hekim Olmak anlatılacak

İşgal altındaki Gazze'de yakın zamanda hekimlik yapan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Gazze'de tanık olduğu dramı anlatmak ve tecrübelerini aktarmak üzere Erciyes Üniversitesi'ne geliyor.

Gazze'de Hekim Olmak anlatılacak

Hakimhane Kulübü ve Sağlık Medeniyet Derneği'nin Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde organize ettiği, çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı'nın tecrübelerini paylaşacağı Gazze'de Hekim Olmak konferansı 9  Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Gazze'de Hekim Olmak anlatılacak

Haber Merkezi

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