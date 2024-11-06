Gazze'de Hekim Olmak anlatılacak
İşgal altındaki Gazze'de yakın zamanda hekimlik yapan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Gazze'de tanık olduğu dramı anlatmak ve tecrübelerini aktarmak üzere Erciyes Üniversitesi'ne geliyor.
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