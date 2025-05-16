'Gazze'deki İnsanlık Dışı Katliamları Durdurun!'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini ve uluslararası kamuoyunun bu vahşeti durdurması gerektiğini belirtti.

'Gazze'deki İnsanlık Dışı Katliamları Durdurun!'

7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda on binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Taş, dünya liderlerine seslenerek ticari ve askeri yaptırımların devreye sokulması gerektiğini ifade etti.  

Çifte Vatandaş İsrailliler İçin Hükümete Çağrı

Açıklamada ayrıca Türkiye ve İsrail vatandaşlığı bulunan kişilerin İsrail saldırılarında yer aldığına dikkat çekildi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Türkiye hükümetine çağrıda bulunarak, saldırılara katılanların vatandaşlıktan çıkarılmasını ve hukuki sürecin başlatılmasını önerdi.  

Yeni Suriye'ye Ziyaret: İşbirliği ve Yeniden İnşa Çalışmaları

Gönüllü Kültür Kuruluşları platformu, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Halep, Şam, Humus, Hama, Çobanbey ve Azez’de incelemelerde bulundu. Heyet, bölgedeki resmi ve sivil kurumlarla görüşerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Yapılan görüşmelerde Türkiye’nin Suriyelilerin geri dönüş sürecine katkısının arttığı gözlemlendi. Ziyaret sonucunda, yeni Suriye’nin inşasına destek verilmesi gerektiği vurgulandı.  

Terörsüz Kardeşlik İçin Destek Mesajı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Türkiye’de barış ve kardeşlik ortamının sağlanması yönünde atılan adımları desteklediklerini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen süreçle PKK'nın fesih kararını açıkladığını hatırlatan Taş, ülkede güven ve huzurun tesisi için tüm kesimleri sürece destek vermeye davet etti.  

Haber Merkezi

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