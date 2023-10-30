Gazze hükümeti: İsrail tankları geri çekildi!

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail ordusuna ait araçların kentten geri çekildiğini duyurdu.

PAYLAŞ
  • 30.10.2023 18:29
  • Güncelleme: 30.10.2023 18:30
Gazze hükümeti: İsrail tankları geri çekildi!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı direkt hedef aldı."

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdi.

Selahaddin Caddesi'ne kadar giren İsrail askeri araçları bölgeden tamamen çekildi.

Kaynak: Haber vakti

Kurumsal Haber

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gökmen ve Çiçek'ten Vali Çiçek'e ziyaret

Gökmen ve Çiçek'ten Vali Çiçek'e ziyaret

ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi

ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi

Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

Yangında onlarca güvercin telef oldu

Yangında onlarca güvercin telef oldu

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze hükümeti: İsrail tankları geri çekildi!

Gazze hükümeti: İsrail tankları geri çekildi!

Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

Eşinin beraber olduğu adamı dövdü, 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Eşinin beraber olduğu adamı dövdü, 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

KTO ERVA Spor Kulübü açıldı

KTO ERVA Spor Kulübü açıldı