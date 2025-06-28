Gazze İçin Gaza Basacaklar: Kayseri'de Vicdan Konvoyu Yola Çıkıyor

Talas Paraşüt Alanı’nda saat 16.40’ta toplanacak olan motosiklet tutkunları, Filistin ve Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla saat 17.40’ta yola çıkacak. Konvoy güzergâhı boyunca Talas Caddesi ve Sivas Caddesi’ni takip ederek Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik, sadece bir yolculuk değil; adalet, merhamet ve dayanışmanın güçlü bir sembolü olacak.