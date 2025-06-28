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Gazze İçin Gaza Basacaklar: Kayseri'de Vicdan Konvoyu Yola Çıkıyor

Kayseri'de vicdan motorlara bindi, adaletin sesi şehrin caddelerinde yankılanmaya hazırlanıyor. Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla, Kayser Alfa motosiklet sürücüleri 29 Haziran Pazar günü anlamlı bir konvoya imza atacak.

Gazze İçin Gaza Basacaklar: Kayseri'de Vicdan Konvoyu Yola Çıkıyor

Talas Paraşüt Alanı’nda saat 16.40’ta toplanacak olan motosiklet tutkunları, Filistin ve Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla saat 17.40’ta yola çıkacak. Konvoy güzergâhı boyunca Talas Caddesi ve Sivas Caddesi’ni takip ederek Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

Gazze İçin Gaza Basacaklar: Kayseri'de Vicdan Konvoyu Yola Çıkıyor

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik, sadece bir yolculuk değil; adalet, merhamet ve dayanışmanın güçlü bir sembolü olacak.

Gazze İçin Gaza Basacaklar: Kayseri'de Vicdan Konvoyu Yola Çıkıyor

 

Haber Merkezi

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