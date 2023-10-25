Gazze için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye genelinde yardım kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

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  • 25.10.2023 14:35
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:35
Gazze için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılacak
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye genelinde yardım kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

TDV Genel Müdürü Turan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarda bulunduğu Gazze’de bir vahşiliğe tanık olunduğunu belirtti. Bu vahşeti, ’gecenin bir yarısında sivil halkın üzerine bombalar yağdırmak, daha dünyaya yeni gözünü açmış bebekleri katletmek, onların geleceklerini yok etmek, evlerini başlarına yıkmak’ olarak açıklayan Turan, savaşın da bir hukuku olduğuna inanan bir medeniyete mensup bulunduklarını dile getirdi.

"Şu anda çeşitli maddeler taşıyan 6 tır bekliyor"

Turan, vakıf olarak bölgeye yaptıkları çalışmalara ilişkin, "Şu ana kadar 350 bin dolar civarında bir yardımın organizesini yaptık. Sıcak yemek, hijyen, ilaç, gıda kolisi hazırlamaya çalıştık. Gazze Şifa Hastanesi’ndeki personele 100 bin dolarlık 22 gün devam edecek sıcak yemek yardımını gönderdik. Şu anda çeşitli maddeler taşıyan 6 tır bekliyor. Filistin, Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Oradakiler bizim din kardeşimiz. İnanıyorum ki İslam aleminin uyanışına vesile olur. Bu yardımları da en kısa zamanda güçlü bir şekilde orada yerine getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazze için yardım kampanyası başlıyor

TDV Mütevelli Heyeti ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, "Diyanet İşleri Başkanımız talimat verdi; bu hafta cuma günü bütün camilerden Filistin için yardım kampanyasına çıkılacak. Milletimiz ’Ne zaman’ diyor. Biraz geç kalınması veya başkanlığımızın devreye girmemesinin temelinde şu var; yardımları içeriye hemen sokamadığımız için milletten alıp ondan sonra da yardımlar yerine ulaşmadı suçlamasıyla karşı karşıya kalmayı da arzu etmiyoruz" diye konuştu.

"Bize ne kadar yardım geldiyse kuruşu kuruşuna sarf edeceğiz"

Turan, vakfın yardım kanallarının açık olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz o yardımlarla acil yapılması gerekenleri yapıyoruz. Ama başkanlığımız Türkiye genelinde bir kampanya başlatıyor. İnşallah bununla beraber çok daha farklı yardımların geleceğini, inşallah bu gözyaşı içerisinde terör ülkesinin boğulacağı günleri Rabbimizden bekliyoruz. Bize ne kadar yardım geldiyse kuruşu kuruşuna sarf edeceğiz. Çünkü bunlar şartlı bağışlardır, milletimizin emanetidir. Bu emanetleri milletimiz çoğalttıkça orada yardımlarımızla ve insan gücümüzle olmaya çalışacağız. Hazırlıklarımız var, kapılar açıldığından itibaren vakıf olarak insan gücümüzle orada bulunmayı amaçlıyoruz."

"Yardımları en hızlı şekilde ulaştırmanın çabası içinde olacağız"

Gazze’ye gönderilmesi amacıyla TDV’ye bağış yapmak isteyenlere seslenen Turan, şunları aktardı:

"Yardım yapmak isteyenler ’bagis.tdv.org’ adresimize girdiğinde kampanyaların seçenekleri gelecek. Orada Filistin’e tıkladıklarında ne kadar yardım yapmak istiyorlarsa yardım yapabilirler. Bin 3 müftülüğümüz kanalıyla bu yardımları ulaştırabilirler. Biz de AFAD’ımız ile beraber, başkanlığımızın göstermiş olduğu istikamette, başkanlığımızla senkronize olarak bu yardımları en hızlı bir şekilde ulaştırmanın çabası içinde olacağız."

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